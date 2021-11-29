Кому і на скільки піднімуть пенсії у 2022 році

У Міністерстві фінансів України показали детальний план підвищення пенсій у 2022 році. Виплати підніматимуть поетапно впродовж року. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму та розміру мінімальної зарплати. Про це Львівському порталу повідомили в Мінфіні.

Грудень 2021 року. Зростання мінімальних пенсій і надбавок

Пенсії почнуть піднімати з 1 грудня 2021 року, оскільки в Україні вчергове зросте прожитковий мінімум. Це означає, що будуть збільшені і пенсії, які прив’язані до цього показника. Пенсії перерахують для тих, хто має маленький страховий стаж, а відтак низькі пенсії. Виплати для цієї категорії пенсіонерів зростуть з 1854 грн до 1934 грн.

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Також перерахують надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі, надбавка за понаднормовий стаж.

З 1 грудня змінюється і мінімальна заробітна плата. Вона зросте з 6 тис грн до 6,5 тис грн. Відтак будуть переглянуті мінімальні пенсії для непрацюючих пенсіонерів, старших за 65 років (зі страховим стажем понад 30 років у жінок та понад 35 років у чоловіків). Для цієї категорії пенсіонерів мінімальна пенсія складає 40% від мінімальної заробітної плати. Тож із грудня вона зросте з 2400 грн до 2600 грн.

Січень 2022 року. Підвищення пенсії «чорнобильцям» і жінкам

З 1 січня, згідно із законом 1584-IX, почнуться виплати підвищених державних пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ці пенсії будуть обчислюватись, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Також з 1 січня встановлять 9-відсоткове підвищення до пенсії за віком жінкам, які народилися у 1962 р.

Березень 2022 року. Індексація пенсій

З 1 березня пенсії перерахують відповідно до зростання середньої зарплати і інфляції. Причому передбачено, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких було виключено із цього механізму у 2017 році, а саме: державних службовців, науковців, журналістів, військових.

В березні проведуть індексацію щомісячних доплат для пенсіонерів поважного віку. Люди від 80 років і старше отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 грн. Пенсіонери віком 75−80 років — 400 грн.

Передбачається також збільшення мінімальних пенсій для старших людей. За наявності страхового стажу 20 для жінок і 25 років для чоловіків пенсіонери віком 80+ отримуватимуть мінімум 2 600 грн, віком 75−80 років — 2500 грн.

Квітень 2022 року. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

У квітні для пенсіонерів, які продовжують працювати, проведуть автоматичний перерахунок пенсій. Цей перерахунок враховує набутий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

Липень 2022 року. Друге підвищення мінімальних пенсій

З 1 липня знову зросте прожитковий мінімум. Відтак зростатимуть і мінімальні пенсії. Цього разу вони підвищаться з 1 934 грн до 2 027 грн. Також зростуть і пенсійні надбавки, прив’язані до показника прожиткового мінімуму.

Жовтень 2022 року. Розширення лінійки вікових доплат

З жовтня розширять лінійку вікових доплат до пенсії літнім людям. Для пенсіонерів віком 70−75 років встановлять щомісячну доплату до пенсії до 300 грн та мінімальну пенсійну виплату 3000 грн за наявності страхового стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Для людей цього віку з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і та від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати встановлюватиметься диференційовано в залежності від стажу і складатимуть від 2 500 грн до 3 000 грн.

У зв’язку із запланованим зростанням мінімальної заробітна плати з 6 500 грн до 6 700 грн зміни очікують і на молодших пенсіонерів. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) буде підвищено з 2 600 до 2 680 грн.

Грудень 2022 року. Третє підвищення мінімальних пенсій

З 1 грудня у зв’язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 грн. Збільшуватимуться і пенсійні надбавки.

Для непрацюючих пенсіонерів віком 60−70 років за наявності достатнього стажу (30 років у жінок і 35 років у чоловіків) буде встановлено мінімальну пенсію у розмірі 2 500 грн. Якщо ж їхній стаж складає 20−30 років для жінок і 25−35 років у чоловіків, пенсійна виплата встановлюватиметься диференційовано. І в залежності від стажу складе від 2 093 грн до 2 500 грн.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії, йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей.

На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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