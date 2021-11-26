Українців закликають запалити свічки пам’яті за жертвами Голодомору

У суботу, 27 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років – геноциду українського народу, який забрав життя близько 10 мільйонів наших громадян. Про це Львівському порталу повідомили у громадському комітеті з вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Громадський комітет з вшанування закликає українців у всьому світі згадати про мільйони жертв злочину геноциду, вчиненого більшовицьким окупаційним режимом в Україні у 1932-1933 роках – Голодомору.

«Традиційно, в четверту суботу листопада, українці всього світу об’єднуються, вшановуючи вбитих голодом і демонструючи силу свого духу і єдності. Хто має можливість, з дотриманням всіх засобів безпеки, пов’язаних з протидією пандемії, прийти до меморіалів та пам’ятних знаків у своїх населених пунктах, а також запалити свічки у вікнах, приєднавшись до акції «Запали свічу пам’яті, яка розпочнеться традиційно о 16.00», – йдеться у повідомленні.

Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років також закликає усіх киян та тих, хто має нагоду бути в Києві, зібратися коло Національного музею Голодомору-геноциду (вул. Лаврська, 3) для спільного вшанування загиблих в роки Голодомору, де очільники українських церков відслужать панахиду за вбитими в час Голодомору.

Як відомо, у 2008 році, вперше в історії України, на державному рівні було започатковано вшанування Дня пам’яті жертв Голодомору через проведення спільного заходу влади, української та міжнародної спільнот.

За традицією, у цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння, яке проводять глави українських церков, покладають символічні горщики та снопи з зерном до пам’ятників, а також запалюють лампадки в рамках Загальнонаціональної акції «Запали свічу пам’яті», яку о 16.00 оголошує Президент України.

Одним з етичних принципів, яких впродовж років дотримуються всі учасники церемонії, є відсутність прапорів та символіки політичних та громадських організацій, що свідчить про позакон’юнктурний і загальнонаціональний характер заходу, а також про об’єднання навколо цієї історичної дати українського суспільства. Адже історична пам’ять про Голодомор і усвідомлення незламності української нації є тим, що єднає Схід і Захід, Північ і Південь України.

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