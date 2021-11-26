Найтяжче на Covid хворіють антивакцинатори, – лікар-інфекціоніст

Наразі у Львівській обласній інфекційній лікарні лікуються близько двохсот пацієнтів. Всі перебувають у важкому стані, більшість з них є кисневозалежними. Окрім того, пацієнти з найважчим перебігом захворювання – невакциновані. Про це під час брифінгу 26 листопада заявила лікар-інфекціоніст медзакладу Людмила Гринів, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Людмили Гринів, впродовж останнього місяця у медзакладі дещо поменшало пацієнтів, проте всі хворі перебувають у важкому стані та потребують кисню.

«На сьогодні всі наші пацієнти мають важкий перебіг коронавірусу та є кисневозалежними. Вони мають дихальну недостатність та потребують кисню. Люди, які хворіють неважко, зазвичай лікуються вдома під спостереженням сімейного лікаря, а до нас вже потрапляють у тяжких випадках», – заявила лікар.

Окрім того, вона наголосила, що більшість важких пацієнтів є противниками вакцинації. Лікарі розповідають хворим та їхнім родичам про важливість covid-щеплення та закликають не нехтувати захистом від захворювання.

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«Практично всі наші пацієнти є нещепленими. Часто найтяжчі випадки, що закінчуються летальним кінцем, – це люди, які є антивакцинаторами. Ми говоримо з ними та їх родичами про важливість щеплення. Члени сім’ї хворих після інкубаційного періоду роблять тест і якщо він негативний, то відразу йдуть щеплюватись», – зауважила Людмила Гринів.

Водночас регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут додав, що на Львівщині 44% дорослого населення мають першу дозу щеплення та 33% – повністю вакциновані.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 850 нових хворих на коронавірус. Натомість побороти недугу зуміли 2 619 людей та 24 померли.

З кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Тепер ситуація з захворюваність врешті стабілізувалась.

За показниками МОЗ Львівщина вже не належить до «червоної» зони. Проте у Львівській ОДА звернулася до Державної комісії ТЕБ і НС з проханням залишити область у «червоній» зоні карантину, аби уникнути погіршення епідситуації із коронавірусною інфекцією.

У найсуворішу «червону» карантинну зону вся Львівська область, крім Моршина, потрапила 30 жовтня. Чи «світить» Львівщині послаблення карантину після виходу з цієї зони, читайте за цим посиланням.

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