В Україні падає рівень вакцинації від коронавірусу

В Україні на тлі зниження захворюваності на коронавірус фіксують значне падіння рівня вакцинації населення. Про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

До жовтневого піку захворювання на коронавірус в Україні вакцинація відбувалась рівномірно першою та другою дозою – на рівні 60 – 70 тисяч осіб щодня.

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Стрімкий ріст вакцинації в Україні стався із 18 жовтня, ускладнення коронавірусу почали забирати по кілька сотень людських життів за день, а також після запровадження карантинних обмеження.

На тлі рекордних показників смертності та стрімкому переходу більшості областей у «червону зону» карантинних обмежень в Україні провакцинували рекордні 317 209 людей. Це відбулося 29 жовтня, після чого кількість охочих до вакцинації почала знижуватись.

Високі показники щеплень першою дозою вакцини фіксували аж до першої декади листопада, коли першу дозу вакцини щоденно приходило робити більше 200 тисяч українців.

Із 12 листопада щоденна кількість українців щеплених першою дозою вакцини, почала ставати меншою за кількість вакцинованих другою дозою.

Із 19 листопада в Україні зголошувались не першу дозу щеплення від коронавірусу вже менше 100 тисяч осіб в день. А цього тижня, на тлі заяв про подолання піку захворюваності і виходу областей із «червоної» зони, показники першого щеплення впали до 80 – 85 тисяч доз.

Доволі високий рівень вакцинації наразі вдається втримувати завдяки людям, які активно вперше вакцинувалися на початку листопада і тепер прийшли робити другу дозу вакцини.

Загальний рівень вакцинації Україні у світі перебуває на рівні Південної Африки та Гватемали. Звідти й рекордіні показники смертності серед країн Європи, де Україна йде другою, із кінця, і випереджає лише Боснію і Герциговину. Загалом першу дозу вакцини зробило понад 13 млн українців і лише 10 225 182 осіб завершило повний курс вакцинації, що становить всього 23.2% усього населення нашої країни.

ТОП-10 найбільш вакцинованих країн Європи і кількість смертей за попередню добу:

Португалія – 86.6% (14 померлих) Мальта – 83.0 % (0 померлих) Іспанія – 79.3% (34 померлих) Ісландія – 77.0 % (0 померлих) Данія – 76.2% (4 померлих) Ірландія – 75.7% (0 померлих) Бельгія – 74.9% (35 померлих) Італія – 73.1% (67 померлих) Нідерланди – 72.3% (53 померлих) Фінляндія – 72.2% (5 померлих)

Найгірший рівень вакцинації у Європі зафіксовано (у дужках подаємо кількість померлих за добу):

Чорногорія – 40.6% (8 померлих) Македонія – 37.9% (15 померлих) РФ – 37.5% (1243 померлих) Молдова – 35.1% (46 померлих) Албанія – 33.2% (4 померлих) Румунія – 30.7% (243 померлих) Білорусь – 25.8% (14 померлих) Болгарія – 24.7% (151 померлий) Україна – 23.2% (720 померлих) Боснія і Герцеговина – 22.0% (29 померлих)

Зауважимо, вперше за 1,5 місяці в Україні зафіксували зниження добового виявлення нових випадків коронавірусу. В Офісі президента також нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Своєю чергою у МОЗ стверджують, що Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус.

Станом на середину листопада в Україні вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з covid-лікарень переважала над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, наразі у найсуворішій «червоній» зоні карантину перебувають більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня. Втім вже наприкінці листопада в областях, які першими віднесли до «червоної» зони, можуть послабити карантин.

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