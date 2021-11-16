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Ляшко розповів, коли в Україні можуть почати послаблювати карантин

Ольга Денисяка

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Уже з наступного тижня, тобто орієнтовно з 22 листопада, деякі області можуть вийти з «червоної» зони карантину, оскільки ситуація з захворюваністю на COVID-19 стабілізується. Про це на брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами міністра, є низка областей, де зменшилися відсотки захворюваності та зайнятих ліжок із киснем, а виписки переважають над госпіталізаціями.

«Початок виходу регіонів із червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», – заявив Ляшко.

У найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже 18 областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

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В офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Зазначимо, в МОЗ раніше повідомляли, що вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

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