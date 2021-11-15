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Ситуація з Covid в Україні стабілізується, – нарада в ОП

Вероніка Рой

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В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників. Про це йшлося на селекторній нараді, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня.

За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Голова уряду наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до «червоної» зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в «жовту» зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Зазначимо, в МОЗ раніше повідомляли, що вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

Нагадаємо, зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати у серпні. Воно зумовлене штамом “Дельта”, який став домінуючим серед випадків інфікування.

Зауважимо, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Загалом в Україні коронавірус підхопила вже 3 228 441 людина.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

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