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В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

Вероніка Рой

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Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні. Про це 15 листопада під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Львівський портал.

За його словами, за останній тиждень в Україні зафіксували на 6% менше нових випадків коронавірусу, ніж тижнем раніше.

«За останній тиждень кількість госпіталізацій до «ковідних» лікарень також зменшилася на 13%. Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують», – каже Віктор Ляшко.

Міністр переконаний, що стабілізація рівня госпіталізації – це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус та початку розвантаження медичної системи України. Втім він вважає, що розслаблятися ще зарано.

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«Це ще не перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівень госпіталізації перебуваються на досить великих значеннях. Тому потрібно нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних вимог», – додав Ляшко.

Нагадаємо, зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати у серпні. Воно зумовлене штамом “Дельта”, який став домінуючим серед випадків інфікування.

Зауважимо, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

Загалом в Україні коронавірус підхопила вже 3 228 441 людина.

Нагадаємо, дотепер у найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже більшість областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

У МОЗ зауважують: понад 90% госпіталізованих у жовтні covid-хворих були невакциновані, відтак закликають українців робити щеплення. Вакцинація проти коронавірусу може вберегти від важкої форми хвороби та госпіталізації.

Україна та Росія зараз є лідерами у Європі за рівнем смертності від коронавірусу. 8 листопада Україна побила свій рекорд за весь час пандемії: за добу померли 833 хворих.

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