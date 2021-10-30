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В Україні рекордна кількість щеплень від COVID-19

Андрій Котенський

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За минулу добу, 29 жовтня, в Україні від коронавірусу вакцинувалося 317 209 осіб. Це рекордна кількість вакцинованих людей за добу, повідомили Львівському порталу у пресслужбі міністрерства охорони здоров’я.

Першу дозу вакцини загалом отримали більше 10 млн українців. Одну дозу минулої доби отримали 232 698 людини, повністю імунізацію завершили – 84 511 людей.

Усього в країні повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032. Загалом проведено 17 400 008 щеплень від коронавірусу.

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За рівнем вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі зате перебуває у лідерах за кількістю смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

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