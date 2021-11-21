Завантаженість covid-стаціонарів на Львівщині впала до 54%, але подекуди місць обмаль

Станом на неділю, 21 листопада, у стаціонарах на Львівщині лікують понад 2 803 хворих на коронавірус. Загалом стаціонари завантажені на 54,2%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 288 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби, 20 листопада, госпіталізували 143 хворих, ще 940 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2 803 пацієнти із підтвердженим коронавірусом, лише 331 із них був вакцинований. У реанімації зараз – 219 хворих, 88 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні, із 17 листопада в одній з них, у Рудківській лікарні уже немає вільних місць.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 54,2% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 195

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 232

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 289

у ЛОКЛ (120) – 60

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 69

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 36

у ЛШМД (830) – 299

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 3

у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 172

у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 125

у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 75

у Стрийській міській лікарні (190) – 160

у Стебницькій міській лікарні (150) – 114

у Рудківській лікарні (100) – 100

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 175

у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 109

у Сокальській ЦРЛ (326) – 83

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 82

у Пустомитівській (80) – 66

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 73

у Жовківській ЦРЛ (100) – 76

у Самбірській ЦРЛ (50) – 42

у Буській ЦРЛ (80) – 69

у Золочівській ЦРЛ (210) – 64

Нагадаємо, ще на початку листопада у п’ятьох сovid-стаціонарах на Львівщині уже не було вільних місць, а на межі повної заповненості опинилися ще сім медзакладів.

Фактично з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації залишається ще напруженою. Головний медик області нещодавно навіть не брався прогнозувати, коли вона стабілізується.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Втім при сприятливих показниках ще до кінця листопада карантин в області все-таки можуть послабити.

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