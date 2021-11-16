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Львівщина може вийти з «червоної» зони наступного тижня, – експерт

Ольга Денисяка

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З наступного тижня, тобто з 22 листопада, Львівська область може вийти з «червоної» зони карантину. Про це під час брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, передає Львівський портал.

За його словами, найпершими з «червоної» зони можуть вийти чотири області: Запорізька, Київська, Луганська і Одеська.

Згодом до них може приєднатись і Львівщина, оскільки в регіоні теж дещо стабілізувалась епідситуація.

«З наступного тижня ми можемо побачити активний вихід з «червоного» рівня епіднебезпеки. Ми бачимо чотири регіони, які є найближчими претендентами: Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області… Останніми днями не погану ситуацію показує Львівська область. Вона може доєднатись до кандидатів на найближчий вихід з «червоної» зони», – заявив Юрій Ганіченко.

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Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко теж анонсував, що з наступного тижня деякі області можуть вийти з «червоної» зони карантину. Однак міністр не уточнив про які саме регіони йде мова.

У найсуворішій «червоній» зоні карантину опинилась уже 18 областей України, Львівщина «почервоніла» з 30 жовтня.

В офісі президента нещодавно заявили про стабілізацію ситуації з захворюваністю на коронавірус та зниження основних негативних показників.

Зазначимо, в МОЗ раніше повідомляли, що вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з «ковідних» лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. Це перший позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в країні.

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