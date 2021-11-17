Завантаженість covid-стаціонарів на Львівщині впала до 58%, але подекуди місць обмаль

Станом на середу, 17 листопада, завантаженість covid-лікарень на Львівщині знизилась до 58%. Але незважаючи на це, у дев’ятьох медзакладах вільних місць залишилося обмаль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 721 мешканця Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 230 хворих, ще 3290 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 3014 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 366 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 207 хворих, 65 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. В одній з них, у Рудківській лікарні уже немає вільних місць. Ще дев’ять медзакладів наближаються до 100% наповненості.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус знизилась до 58,3% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 204

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 257

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (Винниківський госпіталь) (700) – 307

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 59

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 38

у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 382

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 3

у 8-й міській лікарні Львова (420) – 201

у 1-й міській лікарні Львова (225) – 132

у 5-й міській лікарні Львова (175) – 79

у Стрийській міській лікарні (190) – 160

у Рудківській лікарні (100) – 110

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 116

у Сокальській ЦРЛ (326) – 70

у Золочівській ЦРЛ (210) – 75

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 176

у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 83

у Стебницькій міській лікарні (150) – 131

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 94

у Пустомитівській (80) – 68

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 69

у Жовківській ЦРЛ (100) – 77

у Самбірській ЦРЛ (50) – 44

у Буській ЦРЛ (80) – 79

Нагадаємо, ще на початку листопада у п’ятьох сovid-стаціонарах на Львівщині уже не було вільних місць, а на межі повної заповненості опинилися ще сім медзакладів.

Фактично з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації залишається ще напруженою. Головний медик області нещодавно навіть не брався прогнозувати, коли вона стабілізується.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Втім при сприятливих показниках ще до кінця листопада карантин в області все-таки можуть послабити.

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