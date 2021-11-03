У п'яти лікарнях Львівщини вже немає вільних ліжок для хворих на Covid

Станом на 3 листопада медзаклади Львівщини на 66% заповнені хворими на коронавірус. У п’яти лікарнях вже не залишилось вільних місць для лікуваннях пацієнтів з Covid. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу, 2 листопада, із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 309 осіб. Загалом в covid-стаціонарах лікуються 3 262 пацієнтів, серед них повністю вакциновані лише 144 пацієнти.

В реанімації перебуває 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 65.

Загалом у Львівській області пацієнтів з коронавірусом приймають 24 лікарні, вони заповнені на 66,56%, а з них 5 уже не мають вільних ліжок. Мова йде про Львівську обласну інфекційну лікарню, Рудківську, Перемишлянську, Кам’янка-Бузьку та Бузьку районні лікарні.

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Пацієнти лікуються у таких медзакладах (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у лікарні швидкої допомоги Львова(830) – 487

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 352

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 258

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 240

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 226

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 189

у Стрийській міській лікарні (190) – 160

у 1-й міській клінічній лікарні Львова (200) – 150

у Стебницькій міській лікарні (150) – 144

у Сокальській центральній районній лікарні(326) – 132

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні(120) – 120

у Рудківській лікарні (100) – 104

у 5-й міській клінічній лікарні Львова (175) – 102

у Жидачівській центральній районній лікарні(100) – 91

у Жовківській центральній районній лікарні(100) – 85

у Перемишлянській центральній районній лікарні(80) – 82

у Буській центральній районній лікарні(80) – 80

у Пустомитівській центральній районній лікарні(80) – 71

у Золочівській центральній районній лікарні(80) – 60

у Самбірській центральній районній лікарні(50) – 48

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 41

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 35

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 5

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня в області зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, на Львівщині суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Причиною стрімкого зростання числа хворих коронавірус медики називають штам «Дельта», який є знано агресивніший. В області наразі більше 95% хворих інфіковані цим штамом.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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