На Львівщині запрацював цілодобовий колцентр для відповідей про вакцинацію

У п’ятницю, 19 листопада, у Львівській області розпочав роботу цілодобовий колцентр, який надаватиме відповіді на запитання щодо вакцинації від ковіду, адреси та контакти пунктів щеплень та центрів вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Такий колцентр запрацював на базі «Гарячої лінії області» за телефоном 112 Єдиної служби допомоги населенню.

«Новий формат роботи лінії 112 є дуже на часі, адже до обласного колцентру на тему вакцинації жителі області зверталися і звертаються повсякчас. Зараз ми підвищуємо якість надання послуг у цьому напрямі та робимо все можливе, аби допомогти кожному отримати всю повноту інформації, розв’язувати важливі питання, почути та навіть разом втілити ініціативи», – зазначили в ОДА.

Попередньо працівники колцентру спільно з Департаментом охорони здоров’я Львівської ОДА напрацювали спеціальний список питань та відповідей на можливі запитання про вакцинацію в області.

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«Гарячої лінії області» працюватиме у двох режимах:

усні запитання, які потребуватимуть короткої інформаційної відповіді;

проблеми ковідної тематики, які потребують подальших кроків та вирішення, реєструватимуть як звернення громадян і, відповідно, скеровуватимуть для вирішення у відповідні підрозділи та інстанції.

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

З 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Зараз медики говорять про незначний спад хвилі коронавірусу, тому до кінця листопада карантин в області можуть послабити.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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