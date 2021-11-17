На Львівщині фіксують незначний спад хвилі Covid. Коли область може вийти з «червоної» зони?

Захворюваність на коронавірусна інфекція на Львівщині повільно почала йти на спад. Відтак вже за два тижні область має усі шанси вийти із «червоної» зони за умов дотримання карантинних обмежень, а також проведення вакцинації. Про це у середу, 17 листопада, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

За його словами, протягом останніх кількох днів захворюваність на коронавірус на Львівщині йде на спад. Відмічається незначний спад госпіталізації з Сovid та викликів «швидких» до таких пацієнтів.

Також дещо зменшилася добова кількість виявлених випадків. Так, у неділю, 14 листопада в області виявили 537 хворих на Covid – це найменша кількість нових випадків за останніх 1,5 місяці. Вже у понеділок кількість хворих зросла до 770 випадків, а у вівторок виявили 721 нового хворого.

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«Ситуація стабілізувалися, і навіть деякі показники мають позитивну динаміку а. Першочергово для нас є важливим показник, який відображає заповненість ліжкової мережі. Протягом останніх днів у стаціонарах поменшало хворих, проте ця динаміка не є достатньо швидкою. Але коли ми говоримо про стабілізацію, це не означає, що коронавірусна хвороба вже минула», – каже Орест Чемерис.

Також в області нарощують і темпи вакцинації проти коронавірусної інфекції. Щодня Львівщини проводять до 20 тисяч Covid-щеплень.

Орест Чемерис каже, якщо такі показники зберігатимуться й надалі, то Львівська область має усі шанси вийти з «червоної» зони вже за два тижні.

«Якщо така динаміка й надалі спостерігатися й люди продовжуватимуть вакцинуватися, то справді за два тижні ми маємо усі шанси вийти із «червоної» зони. Це за умови дотримання карантину і вакцинації… Часто люди, коли бачать покращення статистики захворювання, починають нехтувати карантинними обмеженнями. Зараз для кожного мешканця Львівщини важливо є вакцинуватися. Саме ці мешканці матимуть більше шансів не захворіти на коронавірус. Відтак ми зможемо уникнути чергових хвиль», – додав посадовець.

Зазначимо, про те, що Львівщина вже найближчим часом може вийти із «червоної» зони, стверджували і експерти Центру економіки охорони здоров’я Київської школи. За їх підрахунками, область вже з наступного тижня, тобто з 22 листопада, може покинути найсуворішу зону карантину.

Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків.

Також із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони.

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