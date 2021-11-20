Станом на ранок суботи, 20 листопада, на Львівщині виявили 1017 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали понад сім сотень людей, ще 27 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 203 652 людини.

Протягом п’ятниці, 19 листопада, лабораторні центри провели 1811 ПЛР-тестів, із яких позитивним виявився 1017, тобто 56% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 314 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 5218 людей (+27 за останню добу). Побороти недугу зуміли 163 143 пацієнти (+754 за минулу добу).

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Нагадаємо, з кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

З 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Зараз медики говорять про незначний спад хвилі коронавірусу, тому до кінця листопада карантин в області можуть послабити.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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