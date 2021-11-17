Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюватимуть довше

Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюватимуть до 20:00. Вакцинуватися цього тижня можна чотирма вакцинами: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, із 10:00 до 20:00 у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ «MARK».

Пункти вакцинації у міських поліклініках та деяких лікарнях працюють із 09:00 до 20:00, а у вихідні дні – із 10:00 до 16:00.

Графік роботи тимчасових пунктів вакцинації у робочі дні: Реклама партнерів Графік роботи тимчасових пунктів вакцинації у вихідні дні:

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із їх графіком роботи з 15 по 21 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. У пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 535 тисяч людей, ще понад 803 тисячі зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60%.

Лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Зазначимо, що нещодавно МОЗ затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Також на Львівщині підтвердили випадки мутованого штаму коронавріусу «Дельта+». Через в області прогнозують важку епідситуацію ще декілька місяців. Львівський лікар розповідав про 10 симптомів штаму «Дельта+».

Додамо, що Володимир Зеленський пообіцяв виплатити повністю вакцинованим українцям по тисячі гривень. Ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

А ще Львівський портал з’ясував, як вагітні переносять Covid, які ризики вірус несе для майбутніх мам та немовлят та як вберегти від недуги себе та дитину.

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