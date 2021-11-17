«Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid

Восени Україну охопила нова хвиля коронавірусу, під час якої Covid мало не щодня встановлює нові рекорди. Цього разу, як ніколи, у групі ризику опинилися жінки при надії, які почали частіше хворіти на Covid та важче його переносити.

Нещодавно у Львові померли дві вагітні та одна породілля. Зараз у Львівському обласному перинатальному центрі та Центрі легеневого здоров’я із коронавірусом перебувають більше двадцяти майбутніх мам. Всі – невакциновані. Є також випадки, коли у жінок з легким перебігом Covid під час вагітності немовлята народжувалися вже з пневмоніями.

Львівський портал з’ясував, як вагітні переносять Covid, які ризики вірус несе для майбутніх мам та немовлят, і найголовніше – як вберегти від недуги себе та дитину.

В новій хвилі вагітні все частіше важко переносять Covid

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із COVID-19 мають вищий ризик ускладнень, частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Під час осінньої хвилі коронавірусу у Львові все частіше госпіталізовують вагітних жінок з Covid .

Керівниця Львівського обласного перинатального центру Марія Малачинська розповіла Львівському порталу, що лише в жовтні в центрі надали медичну допомогу 30 пацієнткам, хворим на Covid/ 95% з них не були вакцинованими та перенесли хворобу тяжко. Станом на 15 листопада в covid-відділенні медзакладу перебувають троє три пацієнток: одна вагітна і двоє після пологів. Згідно з протоколом вони ізольовані в палатах-боксах, з окремим входом і виходом.

«Вагітні поступають в різних станах: від легкого до вкрай важкого. В більшості випадків – це стан середньої важкості і важкий. Якщо у попередні хвилі це були поодинокі випадки і жінки переносили коронавірус легко, то зараз більшість перебувають у важкому стані та є кисневозалежними», – розповідає Марія Малачинська.

Які ризики при пологах

Безпосередньо процес пологів залежить від багатьох чинників, зокрема, від важкості перебігу коронавірусу та терміну вагітності. Марія Малачинська пояснює, що медики завжди прагнуть, аби пологи пройшли в природний спосіб.

«Все вирішується в індивідуальному порядку. Немає таких підходів, що при коронавірусній інфекції потрібно обов’язково робити кесарський розтин. Навпаки ми прагнемо, щоб кожна жінка народила природним шляхом. Але, якщо ситуація складна і потребує негайного вирішення задля збереження здоров’я жінки і дитини, тоді за медичними показами проводимо кесарський розтин», – пояснює акушер-гінеколог.

Іноді діти народжуються вже з пневмоніями

Є випадки, коли в хворих на коронавірус породіль діти мають вроджені пневмонії. Навіть, якщо жінка хворіє у легкій формі.

Лікування залежить від важкості паталогії. Для призначення терапії скликають консиліум медиків. Збирають анамнез жінки та дитини і вже спільно складають план лікування.

«На жаль, маємо випадки, коли жінка переносить хворобу легко, а в дитини вроджена пневмонія. Лікування призначає неонатолог, залежно від того якої важкості ця пневмонія. В нас це відбувається конселярно, тобто керівник підрозділу, лікуючий лікар, керівник дитячої реанімації разом аналізують анамнез жінки та дитини і приймають спільне рішення щодо лікування», – зазначає Марія Малачинська.

Медики пильно спостерігають за станом немовлят. При наявності симптомів малюків відразу тестують на коронавірус. Здорових дітей з медзакладу виписують і ними опікується родина. Немовлят, яким потрібне лікування, переводять в обласну лікарню або ОХМАТДИТ. Там є спеціалізоване відділення для лікування дітей від коронавірусу.

Через Covid не слід відмовлятись від грудного вигодовування

Коронавірус не передається через грудне молоко. Якщо жінка має легкий перебіг коронавірусу і перебуває в задовільному стані, то може годувати грудьми. У тяжких випадках, коли породілля залежна від кисню і погано себе почуває, лактацію слід відновлювати після покращення самопочуття.

«Коронавірус не передається через грудне молоко. Перше, що слід враховувати – це стан породіллі. Мама в задовільному стані може годувати грудьми», – каже керівниця Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення від коронавірусу також не потрібно.

Всесвітня організація охорони здоров’я радить жінкам, що вигодовують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби. Вакцини не впливають на кількість та якість грудного молока. В той самий час з грудним молоком мама передає дитині готові антитіла, які забезпечують захист від коронавірусу.

Для щеплення можна використати будь-яку з вакцин, на відміну від вагітних, яким показані лише м-РНК-вакцини ( Пфайзер або Модерна).

Відповідальність за два життя

Хворих на коронавірус вагітних лікують в Центрі легеневого здоров’я. Бригада акушер-гінекологів перинатального центру чергує в медзакладі в режимі 24/7. Працюють в команді з лікарями пульмонологами і анестезіологами центру легеневого здоров’я.

Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак повідомив Львівському порталу, що станом на 15 листопада у медзакладі лікують 19 вагітних з коронавірусом. За весь час Центр пролікував 107 пацієнток. Жодна з них не була вакцинована. При цьому є жінки без жодних супутніх захворювань.

За словами медика, симптоми, перебіг захворювання та можливі ускладнення у вагітних такі ж, як і в інших хворих. В медзакладі лікують пацієнтів з covid-пневмоніями – всі вони мають однакові симптоми.

Протокол лікування жінок при надії теж не відрізняється від лікування звичайних хворих. Однак медик наголошує: єдина відмінність – це відповідальність за два життя.

«Звертаються жінки і з супутніми патологіями, і без. Симптоматика у вагітних нічим не відрізняються від інших пацієнтів. Вони мають такі ж симптоми, як і інші. Перебіг захворювання та можливі ускладнення теж такі, як у всіх. Пневмонія має одні й ті самі симптоми і вони нічим не відрізняються. Єдина різниця – це відповідальність за два життя відразу», – розповів Любомир Рак.

У Львові померли двоє вагітних та одна породілля

Два тижні тому в covid-відділенні Центру Легеневого здоров’я померла породілля. Дитина вижила. Любомир Рак каже, що жінка народила шляхом кесаревого розтину, але на жаль через три тижні померла. Вона мала супутню паталогію – надлишкову вагу.Якщо супутня патологія, то ожиріння або просто Вона мала надлишкову вагу.

На жаль, це не єдиний летальний випадок серед вагітних та породіль у місті. Минулого тижня у лікарні швидкої допомоги Львова померла молода 23-річна жінка, яка перебувала на 13 тижні вагітності. Вона не мала супутні захворювань. Тривалий час хворіла вдома.

«Мала гарячку. Приймала «Парацетамол». Зверталася до сімейного лікаря, але стан дуже швидко погіршувався. Її госпіталізували у клініку в дуже важкому стані з вираженою прогресуючою дихальною недостатністю», – повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець.

У реанімаційному відділенні молода жінка перебувала близько тижня. Медики боролися за її життя, однак врятувати пацієнтку не вдалось.

На початку жовтня у Львові на 28 тижні вагітності померла 28-річна жінка, яка мала важку форму Сovid-19. До медичного закладу вона також поступила вже у важкому стані. Окрім того, мала супутню патологію – ожиріння.

За життя пацієнтки і дитини 10 днів боролися у Центрі легеневого здоров’я. Згодом жінку перевели до перинатального центру, аби обстежити дитину. У пацієнтки діагностували важку двосторонню пневмонію, однак стан жінки почав погіршуватися. Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду на 28 тижні вагітності. А через пів години сталася зупинка серця і у жінки.

Вакцинація – єдиний спосіб вберегтись

В Україні для вакцинації вагітних використовують лише одну вакцину – американську Pfizer. Щеплення проти коронавірусу для вагітних жінок не є обов’язковим, втім тим, хто виявив таке бажання, можуть зробити щеплення на будь-якому терміні.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19.

Водночас у відомстві наголошують: вагітним, які розглядають можливість вакцинації проти Covid-19, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Супутні захворювання вагітних не є протипоказанням для щеплення.

Керівниця Львівського обласного клінічного перинатального центру також наголошує на безпеці вакцинації та вкотре підкреслює: більшість хворих на коронавірус вагітних жінок є невакциновані. Після вакцинації можна захворіти, але перебіг буде легким. Відтак закликає вакцинуватись, аби вберегти себе та дітей.

«Кожна вагітна жінка має свого лікуючого лікаря і має проконсультуватись з ним щодо вакцинації. В 99% випадків протипоказань протипоказів до щеплення не буде. Вагітна жінка відповідальна не лише за своє життя, а й за життя дитини», –

пояснює лікар.

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