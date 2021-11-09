Чверть мешканців Львівщини повністю вакцинувалась від Covid

Повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли понад 480 тисяч людей, що становить 25% дорослих в області. Про це під час брифінгу заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Першу дозу щеплення зробили вже 700 тисяч мешканців Львівщини, тобто 38%. При цьому повністю завершили вакцинацію 25% дорослого населення області – 480 тисяч.

Зокрема, 8 листопада щеплення від коронавірусу отримали 16 тисяч людей. З них 9 тисяч отримали першу дозу вакцини та 7 тисяч – другу дозу.

Станом на 9 листопада в області зробили 1 мільйон 244 тисяч щеплень від коронавірусу такими препаратами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 154 221, «Coronavac» – 333 527, «Pfizer» – 567 563, «Moderna» – 150 423.

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Щодо Львова, то тут провакцинувались 40% дорослого населення, одне щеплення мають 60% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зробити щеплення можна у центрах вакцинації. Графіки їх роботи дивіться за цим посиланням.

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