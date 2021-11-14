Діабет: що треба знати та як вберегтись

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. 422 мільйонів людей у всьому світі страждають на діабет. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про симптоми та профілактику захворювання.

Діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Знаючи про фактори ризиків, можна запобігти виникненню цукрового діабету.

Існує декілька типів цукрового діабету:

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І типу — інсулінозалежний. У цьому випадку підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або взагалі не виробляє його. За допомогою інсулінотерапії та інших методів лікування, люди, які хворіють на діабет, можуть покращити якість та тривалість життя.

ІІ типу – найбільш поширений, переважно серед дорослого населення. Він виникає, коли організм стає стійким до інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. За останні десятиліття поширеність цього типу діабету значно зросла у багатьох країнах світу. Перед появою у людини цукрового діабету ІІ типу часто спостерігається так званий «переддіабет». Він зазвичай має безсимптомний перебіг.

Найбільш поширені симптоми діабету:

підвищена спрага, сухість у роті

слабкість, постійне почуття втоми

затуманений зір

оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах

повільне загоєння порізів та виразок

різка втрата ваги

часте сечовипускання

Якщо ви довгий час спостерігаєте такі зміни в організмі, звертайтеся до сімейного лікаря для подальшої діагностики.

Діабет усіх типів, може призвести до ускладнень та спричинити: ниркову недостатність, втрату зору, ампутацію кінцівок, пошкодження нервів, вдвічі збільшити ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркт, інсульт).

Поради з профілактики діабету:

Збільшіть фізичну активність.

Дотримуйтеся здорового харчування. При виборі типу харчування для профілактики або при діабеті потрібно проконсультуватися зі спеціалістом та враховувати ваші індивідуальні особливості, щоби не зашкодити організму.

Споживайте більше клітковини та цільнозернових продуктів, їжте овочі, фрукти, горіхи, крупи.

Контролюйте масу тіла. Завдяки заняттям спортом та втраті зайвої ваги, ризик діабету зменшується на понад 50 %

Утримуйтеся від куріння та зловживання алкоголем

Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету.

Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку хвороби.

Вчасно звертайтеся до лікаря. У разі погіршення стану або довготривалих симптомів не зволікайте з візитом до сімейного лікаря.

Пам’ятайте, що варто турбуватись про своє здоров’я. Здоровий спосіб життя, фізична активність, правильне та раціональне харчування дозволить вам підтримувати здоров’я в належній формі.

Як повідомляв Львівський портал, з жовтня пацієнти з цукровим діабетом можуть безоплатно отримати інсулін за програмою «Доступні ліки».

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