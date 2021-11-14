Діабет: що треба знати та як вберегтись

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. 422 мільйонів людей у всьому світі страждають на діабет. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про симптоми та профілактику захворювання.
Діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Знаючи про фактори ризиків, можна запобігти виникненню цукрового діабету.
Існує декілька типів цукрового діабету:
- І типу — інсулінозалежний. У цьому випадку підшлункова залоза виробляє недостатньо інсуліну або взагалі не виробляє його. За допомогою інсулінотерапії та інших методів лікування, люди, які хворіють на діабет, можуть покращити якість та тривалість життя.
- ІІ типу – найбільш поширений, переважно серед дорослого населення. Він виникає, коли організм стає стійким до інсуліну, розвивається інсулінорезистентність. За останні десятиліття поширеність цього типу діабету значно зросла у багатьох країнах світу. Перед появою у людини цукрового діабету ІІ типу часто спостерігається так званий «переддіабет». Він зазвичай має безсимптомний перебіг.
Найбільш поширені симптоми діабету:
- підвищена спрага, сухість у роті
- слабкість, постійне почуття втоми
- затуманений зір
- оніміння кінцівок, поколювання в руках та ногах
- повільне загоєння порізів та виразок
- різка втрата ваги
- часте сечовипускання
Якщо ви довгий час спостерігаєте такі зміни в організмі, звертайтеся до сімейного лікаря для подальшої діагностики.
Діабет усіх типів, може призвести до ускладнень та спричинити: ниркову недостатність, втрату зору, ампутацію кінцівок, пошкодження нервів, вдвічі збільшити ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркт, інсульт).
Поради з профілактики діабету:
- Збільшіть фізичну активність.
- Дотримуйтеся здорового харчування. При виборі типу харчування для профілактики або при діабеті потрібно проконсультуватися зі спеціалістом та враховувати ваші індивідуальні особливості, щоби не зашкодити організму.
- Споживайте більше клітковини та цільнозернових продуктів, їжте овочі, фрукти, горіхи, крупи.
- Контролюйте масу тіла. Завдяки заняттям спортом та втраті зайвої ваги, ризик діабету зменшується на понад 50 %
- Утримуйтеся від куріння та зловживання алкоголем
Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету.
- Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку хвороби.
- Вчасно звертайтеся до лікаря. У разі погіршення стану або довготривалих симптомів не зволікайте з візитом до сімейного лікаря.
Пам’ятайте, що варто турбуватись про своє здоров’я. Здоровий спосіб життя, фізична активність, правильне та раціональне харчування дозволить вам підтримувати здоров’я в належній формі.
Як повідомляв Львівський портал, з жовтня пацієнти з цукровим діабетом можуть безоплатно отримати інсулін за програмою «Доступні ліки».
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Ольга Денисяка