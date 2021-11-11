Covid на Львівщині: 1253 нових хворих, ще 26 померли

Станом на ранок четверга, 11 листопада, на Львівщині виявили 1253 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали майже півтори тисячі людей, ще 26 осіб померли. Про це свідчать дані РНБО.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 195 637 людей. Протягом середи, 10 листопада, діагноз підтвердили 1253 новим хворим. Серед них 521 особа – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4916 людей (+26 за останню добу). Побороти недугу зуміли 155 435 пацієнтів (+1463 за минулу добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

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Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Зараз у п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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