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Ще сім covid-лікарень на Львівщині наближаються до 100% завантаженості

Наталя Дуляба

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Станом на суботу, 6 листопада, у п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1465 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 329 хворих, ще 2632 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 3258 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 271 із них був вакцинований. У реанімації зараз – 207 хворих, 65 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні, із 3 листопада у п’ятьох із них уже немає вільних місць. Тепер на межі повної заповненості опинилися ще сім медзакладів.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 66,4% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 232;
  • у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 85;
  • у Самбірській ЦРЛ (50) – 50;
  • у Рудківській лікарні (100) – 112;
  • у Буській ЦРЛ (80) – 85;
  • у Центрі легеневого здоров’я (370) – 252;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 329;
  • у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 67;
  • у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 33;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 38;
  • у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 431;
  • у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 6;
  • у 8-ій міській клінічній лікарні м. Львова (350) – 233;
  • у 1-ій лікарні Львова (200) – 142;
  • у 5-ій лікарні Львова (175) – 99;
  • у Стрийській міській лікарні (190) – 161;
  • у Сокальській ЦРЛ (326) – 121;
  • у Золочівській ЦРЛ (80) – 71;
  • у Стебницькій міській лікарні (150) – 143;
  • у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 198;
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (120) – 117;
  • у Жидачівській ЦРЛ (100) – 90;
  • у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 71;
  • у Жовківській ЦРЛ (100) – 92.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації є складною. Головний медик області наразі навіть не береться прогнозувати, коли вона стабілізується.

Тим часом медики просять ввести повний локдаун у Львові та області, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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