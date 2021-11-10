За добу від коронавірусу померли 60 мешканців Львівщини

Станом на ранок середи, 10 листопада, на Львівщині виявили 1021 нового хворого на Covid-19, тоді як одужали менше тисячі людей, ще 60 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 194 384 людини.

Протягом вівторка, 9 листопада, лабораторні центри провели 4771 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 1021, тобто 21% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 303 особи – львів’яни.

За даними ЛОДА, у розрізі районів всіх нових хворих виявили:

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Дрогобицький район – 26

Золочівський район – 89

Львівський район – 540 (м. Львів – 303)

Стрийський район – 149

Яворівський район – 96

Червоноградський район – 89

Самбірський район – 32

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4890 людей (+60 за останню добу). Побороти недугу зуміли 153 972 пацієнти (+913 за минулу добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Зараз у п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

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