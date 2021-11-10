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У Гарнізонному храмі відреставрували унікальні фрески, яким майже 300 років

Вероніка Рой

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У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11 у Львові, завершили реставрацію унікальних фресок художника Франциска Екштайна, яким майже 300 років. Відновлювали їх протягом семи років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель Гарнізонного храму Тарас Михальчук.

Реставрацію фресок Франциска Екштайна у Гарнізонному храмі проводили у два етапи. Перший етап реставрації фресок над пресвітерієм (святилищем) храму стартував ще у 2015 років, другий – у 2018 році.

За словами настоятель Гарнізонного храму, реставрацію фресок проводили спільно українські та польські архітектори. На роботи витрачено понад 20 млн грн.

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«З великою приємністю повідомляємо, що реставрацію фресок 1740 р. авторства Франциска Екштайна на склепінні центральної нави Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Львівської Архиєпархії УГКЦ – завершено!  Це найбільший міжнародний реставраційний проект України! 7 років кропіткої праці 20-ти українських та польських реставраторів під керівництвом доктора Павла Болінського. 38 тон риштувань – 3390 м3, витрачено понад 20 млн гривень», – повідомив отець Тарас Михальчук.

10 листопада розпочинається демонтаж риштувань, а 2 грудня відбудеться святкове відкриття фресок.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році.

Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйонів книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

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Фото: Тарас Михальчук

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