В Україні з’являться офлайн-пункти підтримки «Дії»: допомагатимуть генерувати covid-сертифікати

Мінцифри запускає офлайн-пункти, в які можна буде звернутися за допомогою з генеруванням covid-сертифікатів у додатку «Дія». Працюватимуть вони у найбільш масових пунктах вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

До кінця цього тижня, 14 листопада, у 20 областях України відкриються понад 100 пунктів допомоги. Згодом Мінцифри хоче відкрити такі пункти у масових центрах вакцинації в кожній області.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань:

дізнатися про види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;

подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку Дія;

які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);

визначити помилку генерування сертифіката;

що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.