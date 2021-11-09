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В Україні з’являться офлайн-пункти підтримки «Дії»: допомагатимуть генерувати covid-сертифікати

Аліса Белей

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Мінцифри запускає офлайн-пункти, в які можна буде звернутися за допомогою з генеруванням covid-сертифікатів у додатку «Дія». Працюватимуть вони у найбільш масових пунктах вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

До кінця цього тижня, 14 листопада, у 20 областях України відкриються понад 100 пунктів допомоги. Згодом Мінцифри хоче відкрити такі пункти у масових центрах вакцинації в кожній області.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань:

  • дізнатися про види СOVID-сертифікатів та шляхи їх отримання;
  • подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку Дія;
  • які дані перевірити, щоб сертифікат згенерувався, якщо проблема виникла в лікаря (сімейного або того, який проводив щеплення);
  • визначити помилку генерування сертифіката;
  • що робити, щоб продовжити термін дії сертифіката з 6 місяців до 365 днів.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що з відкриттям офлайн-пунктів допомагає місцева влада та волонтери.

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За словами міністра, до пунктів допомоги щодня звертаються приблизно 500 людей. Частина звернень – від людей старшого віку, які потребують додаткової консультації. Також достатньо молоді, яка хоче бути впевнена в тому, що сертифікат згенерується та з ним можна буде подорожувати.

Додамо, що станом на 9 листопада у «Дії» згенеровані понад 8 мільйонів СOVID-сертифікатів. Їхня кількість зростає щодня.

За словами Михайла Федорова, команда Мінцифри зараз працює над впровадженням алгоритмів, які допоможуть автоматично виправляти помилки лікарів в електронній системі охорони здоровʼя.

Нагадаємо, нещодавно у додатку «Дія» запровадили низку нововведень, аби спростити українцям завантаження їхніх сovid-сертифікатів. Тепер у застосунку можна завантажити дитячі сovid-сертифікати, сертифікати на основі ПЛР-тестів та сертифікат про одужання.

Також у «Дії» змінили процедуру завантаження сovid-сертифікату. Тепер більше не потрібно крутити головою, аби підтвердити особу за допомогою Photo ID.

Львівський портал також писав, як виправити помилку у даних, щоб «Дія» «підтягнула» сovid-сертифікат. Детальніше читайте за цим посиланням.

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