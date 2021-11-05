У «Дії» з'явиться сертифікат про одужання від Covid

З 8 листопада невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання, який дозволятиме упродовж 90-ти діб без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватись в жовтій та червоній зонах карантину. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

Сертифікат про одужання буде формуватись лише для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 від моменту запуску функціоналу нового сертифікату та надалі. Документ не згенерується, якщо ваш діагноз COVID-19 було встановлено до появи нового типу сертифікату, тобто у 2020 році чи раніше у 2021 році.

При цьому обов’язковою підставою для його генерації буде медичний запис лікаря про встановлений діагноз, який відображатиметься в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто особи, які після отримання позитивного ПЛР-тесту не зверталися до лікаря і лікар не вніс дані в ЕСОЗ – завантажити сертифікат не зможуть.

Новий COVID-сертифікат буде двох видів:

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внутрішній – для використання всередині країни в умовах жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки; міжнародний – для перетину кордону 45 країн, які входять доь Довірчої мережі е-здоров’я ЄС з урахуванням вимог, які встановлює кожна країна світу.

У МОЗ зазначають: якщо ви перехворіли, то безпечно вакцинуватися можна на 28-й день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР.

Як повідомляв Львівський портал, з понеділка, 8 листопада, працівники, які підлягають обов’язковим щепленням проти Covid та не отримали принаймні однієї дози вакцини, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

Обов’язковій вакцинації підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, а також закладів освіти.

Повернутись відсторонені від роботи працівники зможуть у випадку отримання принаймні однією дози вакцини.

Окрім того, особи, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

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