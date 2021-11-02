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У «Дії» запустили тестування COVID-сертифікатів на основі ПЛР-тестів. Як згенерувати?

Вероніка Рой

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В Україні запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку «Дія». Про це інформує пресслужба Кабміну.

Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій — ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифри спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування.

Як згенерувати сертифікат?

Згенерувати його можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в Дії треба натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат».

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Далі потрібно надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії» – і все. Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин. Усе дуже швидко та зручно.

Зауважимо, наразі в застосунку Дія також доступні: міжнародний, «жовтий» та «зелений» внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. «Жовтий» сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та «зелений» діють 365 днів.

У Кабміні додають, що українські COVID-сертифікати у «Дії» офіційно визнані у ЄС, тому українці можуть вільно з ними подорожувати.

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