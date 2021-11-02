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Як виправити помилку у даних, щоб завантажити covid-сертифікат

Наталя Дуляба

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Covid-сертифікат може не згенеруватись у «Дії», якщо у записі пацієнта про вакцинацію була допущена помилка. Виправити її може виключно той лікар, який робив щеплення. Про це йдеться на сторінці Нацслужби здоров’я у Facebook.

Так, сovid-сертифікат може не завантажитись у «Дії», якщо в електронній системі в записі пацієнта про вакцинацію є помилка. Наприклад, неправильно вказані особисті дані, назва або партія вакцини тощо. У цьому випадку потрібно звернутися до пункту, в якому пацієнту робили щеплення.

Однак внести чи виправити дані про вакцинацію має повноваження лише той лікар, який проводив щеплення. Інші лікарі, сам пацієнт чи навіть Нацслужба здоров’я не мають такої технічної можливості.

«Таке обмеження необхідне для захисту пацієнта, адже якщо хтось випадково видалить дані пацієнта в електронній системі, відновити їх буде неможливо», – пояснюють у НСЗУ.

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Якщо вакцинацію проводив сімейний лікар у вашій амбулаторії, потрібно звертатися до нього.

Якщо ви щеплювалися в пункті масової вакцинації, у вашій пам’ятці про щеплення, яка доступна у Helsi, вказане прізвище та місце роботи лікаря, який вносив у систему ваші дані – зверніться туди. Візьміть із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, днями у «Дії» змінили процедуру завантаження сovid-сертифікат. Тепер більше не потрібно крутити головою, аби підтвердити особу за допомогою Photo ID.

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