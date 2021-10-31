Головою не крутимо. У Дії змінили правила завантаження ковід-сертифіката

Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у «Дії». Тепер для цього не потрібен електронний підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID, повідомляє міністерство цифрової трансформації України.

Тепер для завантаження ковід-сертифіката достатньо буде згоди користувача. Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку.

«Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку Дія — достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID», – йдеться у повідомленні.

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Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку Дія, у вас має бути ID-картка чи біометричний закордонний паспорт. У іншому випадку, ви можете зробити це на порталі.

Як згенерувати сертифікат у застосунку?

Авторизуйтесь у застосунку

Натисніть «Послуги» та виберіть пункт «COVID-сертифікати» — «Отримати сертифікат»

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Як згенерувати сертифікат на порталі?

Авторизуйтеся на порталі.

У меню «Послуги» натисніть пункт «Здоров’я», а потім — «COVID19-сертифікат про вакцинацію».

Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

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