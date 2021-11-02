У «Дії» з'явився дитячий covid-сертифікат

Відтепер батьки можуть згенерувати у застосунку «Дія» covid-сертифікат дітей від 12 років, які отримали одну дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення. Про це у Facebook заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб згенерувати сертифікат необхідно виконати такі дії:

Авторизуйтесь у «Дії» Додайте в Дію свідоцтво про народження дитини У меню «Послуги» виберіть «COVID-сертифікати» Сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із вашими документами.

Діти з 14 років уже можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті. Як додати у «Дію» сертифікат про щеплення дитини дивіться у відеоінструкції:

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Як повідомляв Львівський портал, щеплювати дітей проти коронавірусу МОЗ дозволило ще в липні. За цей час у Львівській області вакцинували вже 630 дітей. Середній вік вакцинованих 16-17 років.

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