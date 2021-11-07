На Львівщині госпіталізували ще дві сотні хворих. Завантаженість сovid-лікарень

Станом на неділю, 7 листопада, у стаціонарах на Львівщині лікують понад 3200 хворих на коронавірус. У п’ятьох лікарнях вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 1095 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 194 хворих, ще 768 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 3265 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 310 із них був вакциновані. У реанімації зараз – 207 хворих, 65 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні, із 3 листопада у п’ятьох із них уже немає вільних місць. Із 6 листопада на межі повної заповненості опинилися ще сім медзакладів.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 66,6% і виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 233;

у Рудківській лікарні (100) – 104;

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (120) – 122;

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 84;

у Буській ЦРЛ (80) – 87;

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 264;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 333;

у Львівській обласній клінічній лікарні (120) – 74;

у львівській лікарні «Укрзалізниці» (100) – 38;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 38;

у львівській лікарні швидкої допомоги (830) – 425;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 4;

у 8-ій лікарні Львова (350) – 244;

у 1-ій лікарні Львова (200) – 145;

у 5-ій лікарні Львова (175) – 98;

у Стрийській міській лікарні (190) – 140;

у Сокальській ЦРЛ (326) – 111;

у Стебницькій міській лікарні (150) – 140;

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (200) – 195;

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 89;

у Пустомитівській ЦРЛ (80) – 65;

у Жовківській ЦРЛ (100) – 90;

у Самбірській ЦРЛ (50) – 49;

у Золочівській ЦРЛ (80) – 72.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації є складною. Головний медик області наразі навіть не береться прогнозувати, коли вона стабілізується.

Тим часом медики просять ввести повний локдаун у Львові та області, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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