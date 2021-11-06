Встигніть завантажити сovid-сертифікат: «Дія» тимчасово не працюватиме

У ніч на неділю, 7 листопада, на порталі та в застосунку «Дія» буде недоступне замовлення послуг та документів. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

«Дія» тимчасово буде недоступною через проведення технічних робіт. Вони потрібні, аби портал і за стосунок витримуватиму вали ще більше навантаження і працювали ще швидше і якісніше.

«”Дія” переїздить до нового датацентру для розширення потужностей… У зв’язку з цим переїздом у ніч зі суботи на неділю, 7 листопада, з 00:00 до 07:00 год. замовлення послуг та документів у “Дії” буде недоступне. Подбайте завчасно, щоб covid-сертифікат завжди був з вами в електронному або паперовому вигляді», – йдеться у повідомленні.

Про тимчасовий збій у роботі користувачі за стосунку «Дія» вже також почали отримувати відповідні сповіщення.

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Водночас у Мінцифри додають: якщо у застосунку у вас уже є covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з «Дії».

З 07:00 год. ранку неділі, 7 листопада, «Дія» відновить роботу у звичному режимі.

Зазначимо, що згенерований у «Дії» сертифікат про вакцинацію можна завантажити у форматі PDF на телефон, а також додати його у застосунок YourWallet.

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Нагадаємо, нещодавно у додатку «Дія» запровадили низку нововведень, аби спростити українцям завантаження їхніх сovid-сертифікатів. Тепер у застосунку можна завантажити дитячі сovid-сертифікати, сертифікати на основі ПЛР-тестів та сертифікат про одужання.

Також у «Дії» змінили процедуру завантаження сovid-сертифікату. Тепер більше не потрібно крутити головою, аби підтвердити особу за допомогою Photo ID.

Львівський портал також писав, як виправити помилку у даних, щоб «Дія» «підтягнула» сovid-сертифікат. Детальніше читайте за цим посиланням.

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