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Біля Перемишлян розкопали бочки зі зерном часів повоєнного голоду на Галичині

Наталя Дуляба

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Біля Перемишлян так звані «чорні копачі» віднайшли дві металеві бочки зі зерном. Найімовірніше їх закопали у землю під час голоду у 1947 році. Про це на своїй сторінці у Facebook написав історик Микола Бандрівський.

На несподівану знахідку «чорні копачі» днями натрапили на околиці Перемишлян. Посеред лісу виявили сховок із двома металевими бочками, наповненими зерном. Історик припускає, що їх закопали в землю під голоду, який охопив повоєнну Галичину у 1947 році.

«Скоріш за все, ці дві бочки – німі свідки страшного голоду, який спіткав Галичину у 1947 році. Чому це зерно залишилося невикористаним тією особою (чи особами), які його закопували, сьогодні навряд чи вдасться встановити. Але отакі-от пам’ятки своєю несподіваною появою у нашому сьогоденні ніби стукають у серце кожного з нас, щоб ми не забували ті лиховісні перші повоєнні роки під червоними звіздами», – відзначив Микола Бандрівський.

Водночас він додає, що «чорні копачі» іноді знаходять у землі не матеріальні коштовності, а речі, які мають історичну цінність, які взагалі неморально виставляти на продаж, аби заробити.

Йдеться, до прикладу, про алюмінієві чи цинкові бідони з-під молока, заповнені архівами регіональних підрозділів УПА, листівками того часу, фотографіями упівців, документами і нагородами радянських солдат і офіцерів. Микола Бандрівський зауважує, що практично кожні два-три місяці фіксує дані про знахідку таких бідонів у лісах на Львівщині, Тернопільщині та Івано-Франківщині.

За підрахунками історика, з 2018 по 2021 роки на території цих трьох областей «чорні копачі» віднайшли близько 35 таких бідонів. Частину з них разом із документами передали до Інституту національної пам’яті, інша частина або осіла у краєзнавчих музеях, або перебуває у приватних руках.

Нагадаємо, цьогоріч навесні мешканець Бродів знайшов бідон із літературою й документами ОУН та УПА періоду 1940-1950 років. Знахідку передали у музей «Тюрми на Лонцького» у Львові, де взялись за збереження і консервацію документів.

А нещодавно науковці оцифрували і розмістили в мережі більше 300 документів воїнів УПА, які у 2009 році розкопали в лісі біля Львова. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Facebook Vova Serko у спільноті «Копачі України у пошуках скарбів»

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