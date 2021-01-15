Більше трьохсот документів УПА, знайдені у лісі біля Львова, з'явились онлайн

Через 70 років архів підпільників став доступним для українців. 320 документів, що були викопані у лісі поблизу села Лапаївка Пустомитівського району, опублікували на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі досліджень визвольного руху.

Архів був знайдений у 2009 році. Його закопали восени 1950 року у металевому молочному бідоні. Таким чином повстанці хотіли врятувати свідчення про їхню боротьбу, зазначають у Центрі досліджень. Оскільки архів був викопаний у доброму стані, його розпродали серед колекціонерів в Україні, Німеччині та Польщі.

«Центру досліджень визвольного руху вдалося домовитися про копіювання. Відтак весь архів тепер оприлюднено онлайн. Нашою місією є робити минуле доступним, тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли таки до українців, хоч і через 70 років», – розповіла директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

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До онлайн-збірки увійшли:

документи СБ ОУН: інструкції, протоколи допитів;

Тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка — «Хмеля», який керував підготовкою повстанців;

звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини, Тернопільщини;

вишкільні матеріали, інструкції, листівки;

накази про присвоєння звань воякам УПА;

списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.

За словами історика та члена Центру Руслана Забілого, Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців та громадськості. Він містить поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкцію про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців з біографіями та описами обставин загибелі.

«Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина документів, призначалася для генерала Романа Шухевича, Головного командира УПА», – зазначив історик.

Також у документах є листи селян, яких депортували у Сибір, навіть поіменний список вивезених дітей, юнаків та старих людей.

«На жаль, так і не вдалося домовитися про копіювання дереворитів художника “Свирида“, учня Ніла Хасевича. Ця спадщина наразі в приватній колекції, і залишається невідомою для мистецтвознавців та істориків», – додав Руслан Забілий.

Колекцію документів Центр підготував та опублікував за підтримки Українського культурного фонду.

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