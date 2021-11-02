На Львівщині зробили 18 тисяч covid-щеплень за добу

У понеділок, 1 листопада, щеплення від коронавірусу отримали 18 тисяч мешканців Львівської області. З них майже 14 тисяч осіб отримали першу дозу вакцини, а 4 тисячі – другу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Кількість щеплень за добу у районах:

м. Львів – 6715

Львівський – 2770

Яворівський – 1251

Червоноградський – 663

Стрийський – 2219

Самбірський – 1536

Золочівський – 904

Дрогобицький – 1145

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 856

Загалом на Львівщині станом на ранок 2 листопада проведено 1 131 162 щеплення (з них – 452 061 другою дозою).

Щеплення мешканцям області робили такими препаратами: вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 144 838, «Coronavac» – 294 499, «Pfizer» – 502 999, «Moderna» – 150 423.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Також графік центрів вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

Детальніше про нові симптоми мутованого штаму «Дельта» читайте за цим посиланням.

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