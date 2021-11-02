«Львіввугілля» отримало гроші на виплату зарплатних боргів шахтарям

1 листопада ДП «Львіввугілля» отримало 178 млн грн з держбюджету на виплату зарплати шахтарям за липень та серпень. Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Голова ЛОДА заявив, що на рахунки ДП «Львіввугілля» надійшло 178 млн грн з держбюджету за програмою «Реструктуризація вугільної галузі». Цими коштами працівникам підприємства погасять заборгованість зарплати за липень-серпень.

Як повідомляв Львівський портал, станом на кінець вересня гірникам боргували більше 231 млн грн.

Реклама партнерів

Зазначимо, що «Надія» – єдина недержавна шахта на Львівщині. Її мають закрити до червня 2022 року. Натомість підприємство перетворять на перший в Україні музей промисловості. Через

Щоб владнати проблему з зарплатами шахтарів, у Львівській ОДА сподіваються на кошти держбюджету.

Завдяки поступленню коштів від реалізації вугілля шахтарям «Львіввугялля» наразі виплатили заборговану платню за квітень.

Нагадаємо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу. Востаннє великий пікет під стінами ЛОДА вони влаштували на початку серпня, тоді йшлося про борг у 300 млн грн.

Наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась шахта «Степова».

Наприкінці 2020 року гірникам держпідприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня.

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.