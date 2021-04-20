Зарплатна заборгованість перед шахтарями Львівщини стала критичною: шахта «Степова» зупинилася

Заробітна заборгованість перед працівниками ДП «Львіввугілля» сягнула критичного розміру і становить на сьогодні 285 млн грн. У разі її непогашення у найближчі кілька днів шахтарі обіцяють вдатися до радикальних дій. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

Як стало відомо, станом на 20 квітня роботу зупинила шахта «Степова».

«З шахти «Степова» (ДП Львіввугілля) повідомляють про зупинку роботи спочатку 4, потім 1 зміни. Ще вчора гірники Львівщини попереджали, що готові до радикальних дій у разі, якщо з ними не розрахуються по зарплатних боргах», – розповів Волинець.

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Справа в тому, що у грудні 2020 року головний споживач вугільної продукції ДП «Львіввугілля» – «Центренерго»не підтвердило пропозицію шахтарів щодо постачання вугільної продукції. У результаті єдиним споживачем енергетичного вугілля стало ТОВ «Укрвуглезбагачення груп».

Як повідомляє Волинець, згідно з укладеним договором, ДП «Львіввугілля» упродовж січня-лютого 2021 року реалізувало 118 799 тонн вугільного концентрату на суму 203,6 млн грн.Проте за поставлену продукцію споживач не розрахувався у повному обсязі.

Водночас відповідальність за накопичені борги посадовці перекладають з себе на фірми, які займалися поставкою вугілля.

«Тим часом відповідальність і за борги перед держшахтами, і за створені схематози з фірмами-прокладками, через які з ДП на «Центренерго» відвантажувалось вугілля, посадовці перекладають на самі фірми-одноденки, серед засновників яких, наприклад, є дівчина-художниця, батьки якої працювали у пов’язаних з Коломойським фірмах», – зазначив Михайло Волинець.

Він додає, що під час запуску схем в опалювальний сезон, зокрема, за участі фірми ТОВ «Укрвуглезабезпечення груп», і коли ці схеми були викриті, на посадах все ж залишилися одні й ті ж особи. Проте шахтарі не збираються надалі сприяти роботі таких «діячів-шкідників».

«Центренерго» завідомо занижувало ціну вугілля на зоо грн. на тонні, ще 300 грн осідали на відвантажену продукцію, додатково заробивши 370 млн грн», – додав Волинець.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Кабміні виділили 200 млн грн для погашення заборгованої зарплати працівникам ДП «Львіввугілля».

Додамо, що працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримували зарплату. Борг сягнув 61,54 млн грн. Наприкінці жовтня гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати.

Також у держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент.

Зазначимо, що уряд ліквідовує шахту «Надія».

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