ОСТАННІ НОВИНИ

До Львова на протест з’їхались шахтарі. Вимагають зарплату

Наталя Дуляба

|

У середу, 4 серпня, до Львова на акцію протесту приїхали шахтарі «Львіввугілля». Вони вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Орієнтовно о 09:15 год. ранку колона шахтарів рушила центром міста до Львівської ОДА. Більше сотні гірників у касках йшли проспектом Свободи, у руках тримали прапори і скандували «Зарплату!».

Рух на вулицях міста ситуативно переривали патрульні, тому подекуди можливі затори.

За даними голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця, зараз шахтарям «Львіввугілля» боргують 300 млн грн.

Реклама партнерів

Гірники рушили під стіни ЛОДА, де під стукіт касок розпочали свою акцію протесту.

Зазначимо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

Так, станом на середину липня гірникам обіцяли перерахувати 40% зарплати за червень.

Відомо, що наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась шахта «Степова».

Наприкінці 2020 року гірникам держпідприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня.

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів