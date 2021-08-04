До Львова на протест з’їхались шахтарі. Вимагають зарплату

У середу, 4 серпня, до Львова на акцію протесту приїхали шахтарі «Львіввугілля». Вони вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Орієнтовно о 09:15 год. ранку колона шахтарів рушила центром міста до Львівської ОДА. Більше сотні гірників у касках йшли проспектом Свободи, у руках тримали прапори і скандували «Зарплату!».

Рух на вулицях міста ситуативно переривали патрульні, тому подекуди можливі затори.

За даними голови Національної профспілки гірників України Михайла Волинця, зараз шахтарям «Львіввугілля» боргують 300 млн грн.

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Гірники рушили під стіни ЛОДА, де під стукіт касок розпочали свою акцію протесту.

Зазначимо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести, перекривають дороги та відмовляються виходити на роботу.

Так, станом на середину липня гірникам обіцяли перерахувати 40% зарплати за червень.

Відомо, що наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась шахта «Степова».

Наприкінці 2020 року гірникам держпідприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня.

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

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