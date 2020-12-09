Шахту «Надія» на Львівщині хочуть зробити першим в Україні музеєм промисловості

Шахта «Надія», що розташована у місті Соснівка Львівської області, може стати першим індустріальним музеєм в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зокрема, про це йшла мова під час робочої поїздки до Львівської області заступника міністра розвитку громад та територій України Івана Лукері, який зустрівся з керівництвом шахт, профспілками, органами місцевого самоврядування.

«Мова йде про одну з шахт у Львівській області, потенційно шахта «Надія». Завдяки зручному розташуванню, близькості до кордону та до Львова шахта може стати першим в Україні музеєм промисловості, який буде «відправною точкою» туристичних маршрутів. Вона має всю необхідну інфраструктуру для створення музейного комплексу, який демонструватиме весь промисловий потенціал України», – зазначають у відомстві.

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Іван Лукеря зазначив, що у 2021 році Мінрегіон планує провести техніко-економічне обґрунтування трансформації шахти. Отримані висновки покажуть як краще використати цю інфраструктуру, щоб у 2022 році потенційно залучити як приватне, так і державне фінансування для відновлення цієї території.

«Сьогодні значно зменшилась кількість видобутку вугілля, і, відповідно, населення, яке зайняте у цій галузі. Ключове питання на яке ми маємо дати відповідь як міністерство: чим замінити надходження у місцевий бюджет замість шахт і де люди будуть працювати. Тому наше завдання забезпечити справедливу трансформацію вугільних територій, зберегти надходження до місцевих бюджетів, створити робочі місця», – зазначив заступник міністра.

Проєкти ревіталізації планується впроваджувати у всіх регіонах, які залежать від видобутку вугілля. Адже шахти мають необхідну інфраструктуру, яку треба зберегти і використати для реалізації інших проєктів.

Для цього протягом наступного року буде визначено напрямок трансформації таких територій. По кожній території буде підготовлено техніко-економічне обґрунтування, яке міститиме висновки міжнародних фахівців щодо вартості та доцільності реалізації того чи іншого проєкту. На основі висновків обиратимуть напрямки майбутніх проєктів. Відповідні завдання та проєкти, які необхідно реалізувати, будуть визначені у комплексній Державній програмі трансформації вугільних територій до 2030 року.

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