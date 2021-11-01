Від коронавірусу провакцинувались 37% мешканців Львівської громади

Два необхідні щеплення від коронавірусу зробили 37% мешканців Львівської міської територіальної громади. Про це під час брифінгу 1 листопада повідомила очільниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, передає кореспондент Львівського порталу.

Одне covid-щеплення наразі мають майже 54% мешканців Львівської громади, тоді як повністю провакцинувались 37% населення.

Згідно з офіційними даними, населення всієї Львівської МТГ становить 783 065 людей.

За словами Лесі Кобецької, протягом жовтня особливо активізувалась вакцинація серед львів’ян – упродовж трьох останніх тижнів у Львові щодня в середньому 7-9 тисяч людей отримували щеплення.

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«Ми бачимо, що вірус мутує, змінюються штами. Але наш єдиний порятунок – це вакцинація. Тому я закликаю усіх приходити в центри та пункти вакцинації і робити щеплення», – наголосила посадовиця.

Зазначимо, що провакцинуватись проти коронавірусу у Львові можна у стаціонарних пунктах вакцинації, що діють при лікарнях і поліклініках, а також у тимчасових пунктах, які розгорнули у торгівельних центрах, на вокзалі тощо. Із детальним переліком усіх локацій, їхнім графіком роботи та контактними номерами можна ознайомитися за цим посиланням.

Щодо Львівської області, то повністю провакцинованими зараз є майже 450 тисяч мешканців, ще понад 665 тисяч людей отримали одне із двох необхідних щеплень. У відсотковому співвідношенні повний курс вакцинації протии коронавірусу пройшли 20% жителів Львівщини, хоча цей показник має становити мінімум 70%.

Нагадаємо, сovid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу.

Також запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

Додамо, нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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