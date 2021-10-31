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Львівщина отримала чергову партію вакцин

Андрій Котенський

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На Львівщину доставили 45 630 доз мРНК-вакцини Comirnaty. Над розробкою цієї вакцини працювала німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За даними департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, на сьогодні в області є достатня кількість вакцин, необхідне лише бажання прийти та провакцинуватись. Для цього на Львівщині створені 188 пунктів щеплень та 28 центрів вакцинації населення.

«Завдяки вакцинам досягнуто великих успіхів у запобіганні та контролі хвороб, тому наявність вакцин під час еволюції пандемії коронавірусу це вагома перевага. Однак, щоб вакцини забезпечували безпеку цілих спільнот, їх має використовувати велика частина населення. І зараз вагання щодо вакцинації є однією з основних загроз подолання пандемії та її наслідків. Щеплення рятує життя, вірус його забирає. Вибір очевидний», – зазначив директор департаменту Орест Чемерис.

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Оминули обмеження лише жителів Моршина, де вакциновано понад 75% населення і в лікарнях майже немає хворих. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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