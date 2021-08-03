У курортному Моршині від Covid провакцинували 70% населення

У курортному містечку Моршин, що на Львівщині, тривав проєкт Міністерства охорони здоров’я, що передбачав масову вакцинацію мешканців від коронавірусу. Станом на сьогодні у місті Covid-щеплення вже отримали 71% населення. Про це у вівторок, 3 серпня, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, у середині квітня у Моршині, де населення становить менше 5 тисяч осіб, стартувала масова вакцинація мешканців від Covid. У його межах хотіли провакцинувати 70% населення проти коронавірусу, щоб сформувати колективний імунітет до цієї недуги.

Станом на сьогодні цей експеримент вдалося втілити в життя, адже Covid-щеплення отримали 71% жителів Моршина, тобто три тисячі мешканців.

Наталія Іванченко зазначає, експеримент проводили саме у Моршині, оскільки це курортне містечко, в яке приїздить туристів. Проте вона переконана, що, попри масову вакцинацію у Моршині, все ж існує можливість поширення коронавірусу, але в найбільшій мірі серед самих туристів.

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«Ідея вакцинувати мешканців Моршина полягала у тому, щоб туристи не боялися їхати у курортне місто і розуміли, що мешканці є захищені від коронавірусу. Але якщо говорити про популяційний імунітет цілого міста, враховуючи, що є невакциновані туристи із різних країн, тому поширення Covid-19 серед мешканців Моршина залишається. Але інтенсивність буде значно меншою, ніж, наприклад, на територіях тих населених пунктів, де не відбулася вакцинація 70% населення. Для населення ризику фактично немає, а ось для туристів, що між собою можуть обмінюватися вірусом у Моршині, такий ризик є», – пояснює керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, на Львівщині вже зробили понад 350 тисяч Covid-щеплень. Одну дозу отримали 231 547 людей, дві дози – 133 492 особи.

Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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