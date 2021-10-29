Школи Львівщини з 1 листопада навчатимуться дистанційно

Обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення не продовжувати канікули у школах Львівщини. Відтак з 1 листопада заклади освіти переходять на дистанційне навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

З 30 листопада Львівська область перейде у «червону» зону карантину, яка передбачає навчання учнів у дистанційному форматі. Звичний режим навчання доступний тим закладам, де 100% колективу пройшли повний курс вакцинації.

Проте, як зазначають у ЛОДА, з 1 листопада всі заклади освіти Львівщини переходять на дистанційну форму навчання.

«Вважаємо недоцільним продовжувати канікули, адже у багатьох школах області вони вже відбулись. Якщо у закладі всі працівники мають повний курс вакцинації, навчання може проводитись очно. Це стосується усіх закладів навчання: від середніх загальноосвітніх шкіл до профтехосвіти та вищої освіти. Звісно, найменшим вихованцям дозволено навчатись офлайн, як і дітлахам зі спеціальних закладів освіти», – каже заступниця директора департаменту освіти Ольга Котовська.

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Нагадаємо, у Львові усі школи з 1 листопада навчатимуть дистанційно. Це також стосується і початкових класів.

Як відомо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові та області вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Таким чином за два тижні на Львівщині хотіли розірвати ланцюжок поширення Covid-19.

Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Як писав Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Тепер захворювання має бурхливий розвиток.

Через ріст захворюваності серед дітей у львівському ОХМАДИТі навіть збільшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120.

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