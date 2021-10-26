Після осінніх канікул школярі у Львові навчатимуться дистанційно

Після осінніх канікул учні у Львові не повернуться за парти. Із понеділка, 1 листопада, всі школи міста переходять на дистанційне навчання. Про це у вівторок, 26 жовтня, під час брифінгу повідомив міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Міська комісія ТЕБ і НС прийняла однозначне рішення: з понеділка [1 листопада] всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це і початкова школа, і старші класи. Очно працюватимуть лише садочки», – сказав мер Львова.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Повернутись до навчання школярі мали 1 листопада, втім про формат тоді ще нічого не було відомо.

Таким чином за два тижні у Львові хотіли розірвати ланцюжок поширення Covid-19.

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Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Як писав Львівський портал, осіння хвиля коронавірусу стала частіше вражати дітей і перебіг хвороби у них змінився. Тепер захворювання має бурхливий розвиток.

Через ріст захворюваності серед дітей у львівському ОХМАДИТі навіть збільшили кількість ліжок у covid-відділенні із 50 до 120.

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