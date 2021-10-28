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У громадському транспорті Львова обмежили проїзд для пільговиків

Ольга Денисяка

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Пільгові категорії львів’ян зможуть користуватись громадським транспортом лише з 11:00 до 16:00 год. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Транспорт буде працювати, але обов’язково треба дотримуватись маскового режиму та заповненості 50%. Також всі водії повинні бути вакцинованими. Пільговики зможуть користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00 год», – повідомив мер міста.

Зазначимо, що з суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до «червоної» зони поширення коронавірусу. Відтак забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

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Додамо, що із понеділка, 1 листопада, всі школи міста переходять на дистанційне навчання. На онлайн-навчанні школи Львова пробудуть щонайменше два тижні, тобто до 14 листопада. Ближче до цієї дати рішення мають переглянути, зважаючи на ситуацію з Covid-19.

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