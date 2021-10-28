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На Львівщині госпіталізували 295 хворих, ще понад 3000 відправили на самоізоляцію

Наталя Дуляба

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На Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать більше 3100 пацієнтів із коронавірусом, зайнято 64% ліжок. За минулу добу госпіталізували майже три сотні хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на четвер, 28 жовтня, коронавірус діагностували ще 1506 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 295 хворих, ще 3008 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 3158 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 272 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 210 хворих, 90 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Із кінця вересня Львівщині почали розгортати додаткові ліжка. Відтак зараз хворих шпиталізують вже до 24 лікарень, лише дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 64,4% і виглядає таким чином:

  • Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 455
  • Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих (Винники) – 334
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 271
  • Львівська обласна інфекційна лікарня – 249
  • 8-ма лікарня Львова – 215
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 198
  • Стрийська міська лікарня – 160
  • Стебницька міська лікарня – 150
  • 1-ша лікарня Львова – 149
  • Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 125
  • Рудківська лікарня – 111
  • 5-та лікарня Львова – 99
  • Сокальська ЦРЛ – 99
  • Жовківська ЦРЛ – 102
  • Жидачівська ЦРЛ – 91
  • Перемишлянська ЦРЛ – 83
  • Буській ЦРЛ – 80
  • Пустомитівська ЦРЛ – 67
  • Самбірська ЦРЛ – 48
  • Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 42
  • Золочівська ЦРЛ – 26
  • Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 4
  • Львівська обласна клінічна лікарня – 0
  • Лікарня «Укрзалізниці» (Львів) – 0

Нагадаємо, 95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня –1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Уже з 30 жовтня Львівщина переходить до найсуворішої «червоної» зони. Повний нокдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Як писав Львівський портал, львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

Детальніше про нові симптоми мутованого штаму «Дельта» читайте за цим посиланням.

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