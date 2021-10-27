На Львівщині – 1426 нових хворих на Covid

Станом на ранок середи, 27 жовтня, на Львівщині виявили 1426 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали понад 2000 людей, ще 13 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 175 890 людей.

Протягом вівторка, 26 жовтня, лабораторні центри провели 5449 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 1426, тобто 26% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 631 особа – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4446 людей (+13 за останню добу). Побороти недугу зуміли 144 865 пацієнтів (+2072 за минулу добу).

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже невдовзі може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки. «Почервоніти» Львівщина може вже сьогодні – рішення прийматиме Держкомісія ТЕБ і НС на засіданні 27 жовтня.

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