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За добу від коронавірусу помер 31 мешканець Львівщини

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 25 жовтня на Львівщині виявили 1104 нових випадки коронавірусу. Водночас 1198 людей одужали та 31 пацієнт помер. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської роди.

За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 2831 ПЛР-тест, з яких 1104 – позитивні. Серед них львів’ян – 414. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом від початку пандемії у Львівській області коронавірусну інфекцію виявлено у 174 464 осіб. Від ускладнення інфекції померли 4 433 (+31за останню добу). Натомість 142 793 пацієнтів одужали (+1198 за останню добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта»

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.

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