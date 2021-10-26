За добу від коронавірусу помер 31 мешканець Львівщини

Станом на ранок 25 жовтня на Львівщині виявили 1104 нових випадки коронавірусу. Водночас 1198 людей одужали та 31 пацієнт помер. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської роди.

За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 2831 ПЛР-тест, з яких 1104 – позитивні. Серед них львів’ян – 414. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом від початку пандемії у Львівській області коронавірусну інфекцію виявлено у 174 464 осіб. Від ускладнення інфекції померли 4 433 (+31за останню добу). Натомість 142 793 пацієнтів одужали (+1198 за останню добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта»

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Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.

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