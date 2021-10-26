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Ляшко все ще вірить, що можна вакцинувати 70% українців до кінця року

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вірить у можливість вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року, хоча зараз повний цикл щеплень зробили близько 19%, пише УП.

«Зараз ми вийшли на зовсім інші цифри щеплень, 22 жовтня ми мали п’ятий день поспіль добовий рекорд за кількістю щеплень. Ми зробили 289 тисяч щеплень за добу – колись ми стільки робили за місяць. Якщо навіть математично помножити 250 тисяч щеплень на 70 днів, якщо ця тенденція збережеться, то буде відповідь на ваше запитання (як вакцинувати ще 50% українців до кінця року – ред)», – заявив Ляшко.

Міністр вважає, що «треба зробити умови», щоб кількість охочих зробити щеплення «була така чи й більше». Він також погодився, що обов’язковість щеплень стимулює людей щеплюватися.

Голова МОЗ наголосив, що «система охорони здоров’я спроможна» вакцинувати до 31 грудня 70% населення, але «впливає на це велика кількість факторів», зокрема заклики антивакцинаторів.

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Він зазначив, що коли 70% українців було охоплено інформацією про доцільність проведення щеплень проти коронавірусу, але люди масово вакцинуватися не йшли – «для посилення (мотивації – ред.) збіглося декілька факторів»: зростання кількості хворих,  введення обмежень у «червоних зонах», реклама на національних телеканалах.

Як повідомляв Львівський портал, першу дозу щеплення від коронавірусу отримало вже 26% дорослого населення Львівщини, а другу, тобто повністю вакциновані – 20%.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти Covid-19 на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

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