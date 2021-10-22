20% мешканців Львівщини повністю вакцинувались проти Covid

Станом на 22 жовтня 405 тисяч, тобто близько 20% дорослих мешканців Львівської області, повністю провакцинувались від коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом першу дозу щеплення від коронавірусу отримало вже 26% дорослого населення області, а другу, тобто повністю вакциновані – 20%. Однак, за словами координатора з вакцинації в області, цей показник є недостатнім, оскільки на Львівщині мають за мету щепити 70% мешканців.

«На жаль, в області вакциновано першою дозою близько 26% мешканців, а двома близько 20%. Тобто лише кожен п’ятий дорослий в області є вакцинований, а має бути хоча б 70%. Ми дуже хочемо, щоб люди свідомо йшли вакцинватись – не зі страхом обмежень, а з розумінням того, що це необхідна процедура», – заявив Олег Когут.

За словами Олега Когута, впродовж останніх декількох днів на Львівщині проводять рекордно велику кількість щеплень, практично 20 тисяч щодня. На його думку, це зумовлено новими карантинними правилами.

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«Дуже активно останні дні проводиться вакцинальна кампанія. Думаю, основною причиною є те, що з’явилися обмежувальні заходи, і перш за все це пов’язано з міжміськими перевезеннями. Протягом останніх трьох днів ми робимо понад 20 тисяч вакцинацій щоденно, раніше було близько 8-10 тисяч», – пояснив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині.

Додамо, що щеплення робили такими препаратами: вакциною «Covieshield» – 38 403 особи, «Astra Zeneca» – 127 338, «Coronavac» – 238 337, «Pfizer» – 402 163, «Moderna» – 150 423 особи.

Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 18-24 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти Covid-19 на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

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