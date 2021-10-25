Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 25-31 жовтня

На Львівщині з 25 по 31 жовтня працюватимуть 22 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

м. Львів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

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25-29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

25-29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

25-29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

25-29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

25-29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар»

(м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)

29.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

30.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

Львівський палац мистецтв (вул.М.Коперника, 17)

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)

25 – 29.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

25.10. – 01.11.2021

13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)

25.10.2021; 27.10.2021; 29.10.2021

15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

26.10.2021; 28.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

30.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1

30 – 31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

25 – 31.10.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ “Епіцентр»

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

25 – 31.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ», вул. Данилишиних, 62

25.10.-27.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

29.10- 31.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м .Стрий

Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

25.10.-30.10.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

25.10 -29.10.2021

08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30.10.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

25.10.-30.10.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка КНП «Жовківська лікарня», вул. Львівська, 17

25.10.-29.10.2021

09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП «Новороздільська міська лікарня», вул. Винниченка, 37

25.10.-29.10.2021

10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

25.10.-29.10.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

30-31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

25.10.-30.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

31.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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