Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 25-31 жовтня

На Львівщині з 25 по 31 жовтня працюватимуть 22 центри вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Протягом тижня в центрах вакцинації covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
25-29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
25-29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
25-29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
25-29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
25-29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар»
(м.Львів, вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх)
29.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
30.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
Львівський палац мистецтв (вул.М.Коперника, 17)
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту)
25 – 29.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
25.10. – 01.11.2021
13.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1)
25.10.2021; 27.10.2021; 29.10.2021
15.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
26.10.2021; 28.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
30.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. І. Білозора, вул. В.Чорновола,1
30 – 31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
25 – 31.10.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ “Епіцентр»
(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
25 – 31.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ», вул. Данилишиних, 62
25.10.-27.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
29.10- 31.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м .Стрий
Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
25.10.-30.10.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8
25.10 -29.10.2021
08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30.10.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
25.10.-30.10.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка КНП «Жовківська лікарня», вул. Львівська, 17
25.10.-29.10.2021
09.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новий Розділ
Поліклініка КНП «Новороздільська міська лікарня», вул. Винниченка, 37
25.10.-29.10.2021
10.00-18.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
25.10.-29.10.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
30-31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Яворів
Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7
25.10.-30.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
31.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.
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Ольга Денисяка